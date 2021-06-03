На украинских дорогах появятся 550 полицейских “фантомных патрулей“

К 2024 году по украинским дорогам будут ездить 550 полицейских "фантомных патрулей", которые во время движения тайно измеряют скорость попутных и встречных автомобилей. Об этом рассказал замминистра внутренних дел Антон Геращенко.

Впервые о том, что в Украине появятся так называемые "фантомные патрули", заговорили несколько лет назад. В конце 2020 года МВД закупило первые четыре комплекса, фиксирующие во время движения скорость автомобилей.

Сейчас правоохранители тестируют 4 автомобиля, на которых установлены радары, способные во время движения фиксировать превышение скоростного режима другими участниками дорожного движения. Их установили на кроссоверы Skoda Kodiaq.

У полицейских "фантомов" нет опознавательных знаков. При фиксации превышения скорости экипаж "фантомного" патруля включит проблесковые маячки и остановит нарушителя.

Ранее стало известно, что на украинских дорогах к 2024 году планируют установить до 1,5 тысячи камер автофиксации нарушений ПДД.