В Украине полиция остановила роскошный суперкар Ferrari

В центре Киева патрульная полиция остановила суперкар Ferrari F12 Berlinetta. Похоже, водителю даже выписали штраф за нарушение ПДД, сообщает «ТопЖыр» .

Мы, правда, не знаем, что именно нарушил владелец Феррари. Вполне возможно, что вопросы у патрульных вызвало отсутствие номерного знака спереди. Кстати, именно за это оштрафовали суперкар McLaren в Одессе, причем копы даже успели пофотографировать его.

Кстати, конкретно это купе Ferrari F12 Berlinetta 2013 года выпуска ранее неоднократно видели в Киеве . Суперкар Феррари оснащен 6,2-литровым 730-сильным V12 и способен разогнаться до сотни за 3,1 с и развить 340 км/ч.

Вообще, столичная полиция не боится тормозить дорогие суперкары. Ранее даже лимитированный Lamborghini Aventador SVJ за 650 тыс. евро останавливали.