В Украине полиция остановила роскошный суперкар Ferrari

В центре Киева патрульная полиция остановила суперкар Ferrari F12 Berlinetta. Похоже, водителю даже выписали штраф за нарушение ПДД, сообщает «ТопЖыр».

Мы, правда, не знаем, что именно нарушил владелец Феррари. Вполне возможно, что вопросы у патрульных вызвало отсутствие номерного знака спереди. Кстати, именно за это оштрафовали суперкар McLaren в Одессе, причем копы даже успели пофотографировать его.

Кстати, конкретно это купе Ferrari F12 Berlinetta 2013 года выпуска ранее неоднократно видели в Киеве. Суперкар Феррари оснащен 6,2-литровым 730-сильным V12 и способен разогнаться до сотни за 3,1 с и развить 340 км/ч.

Вообще, столичная полиция не боится тормозить дорогие суперкары. Ранее даже лимитированный Lamborghini Aventador SVJ за 650 тыс. евро останавливали.

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