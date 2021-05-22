Разработчики закрыли проект сверхзвукового пассажирского самолета Aerion AS2

Фото: aerionsupersonic.com

Американская компания Aerion, которая разрабатывала сверхзвуковой пассажирский самолет AS2, объявила о закрытии проекта и прекращении работы. Как пишет Flightglobal, поводом для закрытия проекта стала нехватка финансирования.

В заявлении компании говорится, что текущая экономическая обстановка и состояние Aerion не позволяют завершить проект AS2 и начать серийное производство самолетов.

Издание называет этот шаг шоком для авиационной отрасли, поскольку компания имела заказов на 11,2 млрд долларов. В частности, о намерении купить по 20 сверхзвуковых самолетов сообщали авиаперевозчики NetJets и Flexjet.

Самолет, который разрабатывали в Aerion, планировался как бизнес-джет. Он был рассчитан на перевозку до 12 пассажиров с крейсерской скоростью до 1,4-1,6 Маха.

Первые десять экземпляров AS2 должны были подняться в воздух уже в 2024 году, а начало коммерческой эксплуатации планировалось на 2026-й.

Компания Aerion была основана в 2003 году миллиардером Робертом Бассом. Финансовое участие в проектах AS2 принимала американская компания Boeing. К разработке были привлечены еще несколько фирм с мировым именем: BAE Systems, Collins, GKN, Honeywell, Safran, Spirit AeroSystems и Universal Avionics.

Фото: aerionsupersonic.com

Кроме Aerion, над разработкой пассажирских сверхзвуковых самолетов работают другие компании, в частности Lockheed Martin, Boom Supersonic и Virgin Galactic.