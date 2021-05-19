Армия США заказала украинские грузовики КрАЗ

По данным СМИ, контракт заключен на три года.

Украинская компания "АвтоКрАЗ" получила трехлетний контракт на поставку армии США КрАЗ 4 x 4 для тяжелых транспортных средств и запчастей к ним.

Как пишет ArmyRecognition, в заказ входят транспортные средства для перевозки личного состава, бортовые грузовики, автоцистерны для воды и горючего.

"Несмотря на то, что никаких деталей о порядке закупки нет, можно предположить, что этот привлекательный контракт представляет волю США поддержать Украину в противостоянии сепаратистам, которых поддерживает РоSSия. Приобретенные машины, безусловно, не будут использоваться самой американской армией, но будут предоставлены союзникам, например, для миротворческих операций Организации Объединенных наций", - отмечает издание.

Кременчугский автомобильный завод (ЗАО «АвтоКрАЗ») - украинское предприятие по производству грузовых автомобилей, расположенное в городе Кременчуг Полтавской области.

Модельный ряд автомобильной техники марки "КрАЗ" включает 25 базовых моделей и более 150 модификаций грузовиков с различными колесными формулами.

Предприятие находится в собственности финансовой группы "Финансы и кредит", бенефициарами которой являются Константин Жеваго и Алексей Кучеренко.