В Беларуси разбился учебный военный самолет, экипаж погиб

Летчики опоздали с катапультированием.

Фото: newgrodno.by

В городе Барановичи в Беларуси разбился учебно-боевой самолет Як-130, его экипаж погиб.

Об этом сообщается на сайте Минобороны РБ.

"Под Барановичами разбился военный самолет Лидской штурмовой авиабазы Як-130. При выполнении учебно-тренировочного полета экипаж обнаружил техническую неисправность. Проявив мужество и героизм, пилоты пытались увести самолет от населенного пункта. Убедившись, что траектория падения самолета находится вне жилого здания, летчики катапультировались. К сожалению, оба летчика погибли", - говорится в заявлении.

Кроме пилотов - майора и лейтенанта - жертв нет.

Фото: newgrodno.by

Белорусские военные летают на Як-130 роSSийского производства с 2015 года. Министерство обороны РБ заявляло, что оборудование кабины Як-130 можно настроить под любой тип современных самолетов, поэтому на нем учат управлять как штурмовиками, так и истребителями и даже бомбардировщиками.

Фото: mil.by

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