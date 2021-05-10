ЗАЗ может выпустить четыре новые модели

Запорожский автомобилестроительный завод к 2025 году может начать выпускать четыре абсолютно новые модели. Дело в том, что АВТОВАЗ, который поставляет на ЗАЗ машинокомплекты, планирует в ближайшие несколько лет выпускать четыре принципиально новые модели.

По словам главы роSSийского производителя, Ива Каракатзаниса, эти автомобили построят на совершенно новой платформе. Они будут иметь мало общего с моделями, которые сейчас выпускает АВТОВАЗ.

Видимо, речь идет про платформу CMF-B, на которой уже создали Renault Logan и Sandero нового поколения.

К сожалению, Ив Каракатзанис не стал уточнять, что это будут за новые четыре модели. Возможно, среди них будет и кроссовер, так как этот сегмент автомобильного рынка продолжает активно развиваться.

Напомним, что ЗАЗ с сентября 2020 года из роSSийских машинокомплектов выпускает практически все семейство автомобилей Lada (кроме Niva). Кроме того, с января 2021 года в Запорожье выпускают две модели Kia.

Ранее сообщалось, что ЗАЗ может начать выпускать новую бюджетную модель компании Renault.