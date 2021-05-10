ЗАЗ может выпустить четыре новые модели

Запорожский автомобилестроительный завод к 2025 году может начать выпускать четыре абсолютно новые модели. Дело в том, что АВТОВАЗ, который поставляет на ЗАЗ машинокомплекты, планирует в ближайшие несколько лет выпускать четыре принципиально новые модели.

ЗАЗ может выпустить четыре новые модели

По словам главы роSSийского производителя, Ива Каракатзаниса, эти автомобили построят на совершенно новой платформе. Они будут иметь мало общего с моделями, которые сейчас выпускает АВТОВАЗ.

Видимо, речь идет про платформу CMF-B, на которой уже создали Renault Logan и Sandero нового поколения.

К сожалению, Ив Каракатзанис не стал уточнять, что это будут за новые четыре модели. Возможно, среди них будет и кроссовер, так как этот сегмент автомобильного рынка продолжает активно развиваться.

Напомним, что ЗАЗ с сентября 2020 года из роSSийских машинокомплектов выпускает практически все семейство автомобилей Lada (кроме Niva). Кроме того, с января 2021 года в Запорожье выпускают две модели Kia.

Ранее сообщалось, что ЗАЗ может начать выпускать новую бюджетную модель компании Renault.


Максимов Віталій, Тудей

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