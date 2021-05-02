Львовский суд назначил испытательный срок водителю, который насмерть сбил дизайнера Нестеренко-Ланько

Водитель возместил моральный и материальный ущерб родителям погибшего.

Львовский суд назначил испытательный срок водителю, который насмерть сбил дизайнера Нестеренко-Ланько
Петр Нестеренко-Ланько
Фото: Твоє місто

Городокский суд Львова назначил год испытательного срока и освободил от отбывания наказания водителя, который в ноябре 2020 года сбил на пешеходном переходе дизайнера и основателя Lviv Fashion Week Петра Нестеренко-Ланько.

Родители погибшего примирились с виновником аварии, пишет Zaxid.net.

35-летний водитель признал свою вину и заявил, что ДТП произошло внезапно, а он пытался помочь пострадавшему. Он возмести родителям Ланько моральный и материальный ущерб. Мать дизайнера отметила, что не имеет претензий к водителю.

Учитывая эти обстоятельства, судья Наталья Яворская признала водителя виновным и назначила ему три года лишения свободы, но освободила от наказания с испытательным сроком на год.

Напомним, что в ноябре львовский дизайнер Петр Нестеренко-Ланько погиб в ДТП на трассе Львов-Шегини. На автодороге Львов-Шегини на освещенном пешеходном переходе водитель автомобиля Nissan, житель Львова, 1986 года рождения, совершил наезд на мужчину, который от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда медиков.

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