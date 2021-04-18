В Черкасской области автомобиль съехал в пруд, погибли три человека

Предварительно установлено, что 46-летний водитель не справился с управлением.

В Черкасской области автомобиль ВАЗ-2106 съехал в пруд, трое жителей области погибли.

Об этом сообщили в областном управлении полиции.

Авария произошла 17 апреля около 22:00 часов в селе Шукайвода, что на Христиновщине Черкасской области.

Предварительно установлено, что 46-летний водитель не справился с управлением. Кроме него, в результате ДТП погибли пассажиры 44 и 34 лет.

Уманским районным управлением полиции открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами». Продолжается следствие.

Сейчас следователи выясняют обстоятельства ДТП.

Напомним, Киевская городская прокуратура направила в суд обвинительный акт против 66-летнего водителя, который в октябре 2020 года сбил насмерть двух женщин на Майдане Незалежности.

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