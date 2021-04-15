На Николаевщине в ДТП погиб водитель микроавтобуса, который вез умерших от COVID-19

Водитель другого автомобиля получил травмы и госпитализирован.

Сегодня, 15 апреля, около 6:05 утра на автодороге Н-11 "Николаев - Днепр" возле поселка Михайло-Ларино столкнулись грузовой автомобиль почты Фотон Кобальт и микроавтобус Fiat Scudo, 31-летний водитель которого перевозил в гробах шесть тел умерших от коронавируса.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

Фото: mk.npu.gov.ua

Вследствие дорожно-транспортного происшествия водитель Fiat от полученных повреждений скончался на месте. 46-летний водитель второго автомобиля получил травмы и госпитализирован.

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства и причины ДТП.

Фото: mk.npu.gov.ua

Событие квалифицировано по признакам ч. 2 ст. 286 УК (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего).

Напомним, ранее на Николаевщине в результате лобового столкновения грузовика и легковой машины погибли три человека.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Украине начались продажи новой модели RenaultВ Украине начались продажи новой модели Renault
Спасатели впервые с начала 90-х годов осуществили аэромедицинскую эвакуацию больногоСпасатели впервые с начала 90-х годов осуществили аэромедицинскую эвакуацию больного
В Киеве начали массово увольняться водители маршрутокВ Киеве начали массово увольняться водители маршруток
Авиабригада МВД доставила жертву ДТП в областную клиническую больницу скорой помощиАвиабригада МВД доставила жертву ДТП в областную клиническую больницу скорой помощи
УЗ отменила три поезда в западном направлении из-за низкого спросаУЗ отменила три поезда в западном направлении из-за низкого спроса
Блок рекламы


Похожие новости
Контейнеровоз Ever Given, который спровоцировал блокировку Суэцкого канала, арестованКонтейнеровоз Ever Given, который спровоцировал блокировку Суэцкого канала, арестован
На Волыни две несовершеннолетние сестры попали в аварию на мотоцикле, одна из них погиблаНа Волыни две несовершеннолетние сестры попали в аварию на мотоцикле, одна из них погибла
В Бангладеш затонул паром с пассажирами, есть погибшиеВ Бангладеш затонул паром с пассажирами, есть погибшие
Около Березани водитель фуры влетел в два припаркованных грузовикаОколо Березани водитель фуры влетел в два припаркованных грузовика
У Авакова появился советник, который будет координировать уменьшение аварийности на дорогахУ Авакова появился советник, который будет координировать уменьшение аварийности на дорогах
В Винницкой области нетрезвый 20-летний водитель насмерть сбил двух детей на велосипедеВ Винницкой области нетрезвый 20-летний водитель насмерть сбил двух детей на велосипеде
В Киеве произошло ДТП с участием микроавтобуса и легковушки, есть погибшиеВ Киеве произошло ДТП с участием микроавтобуса и легковушки, есть погибшие
В Мексике разбился легкомоторный самолет, шесть человек погиблиВ Мексике разбился легкомоторный самолет, шесть человек погибли
На Николаевщине в результате лобового столкновения грузовика и легкового автомобиля погибли три человекаНа Николаевщине в результате лобового столкновения грузовика и легкового автомобиля погибли три человека
В Египте столкнулись пассажирские поезда, погибли десятки людейВ Египте столкнулись пассажирские поезда, погибли десятки людей
Последние новости
Подгружаем последние новости