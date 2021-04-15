На Николаевщине в ДТП погиб водитель микроавтобуса, который вез умерших от COVID-19

Сегодня, 15 апреля, около 6:05 утра на автодороге Н-11 "Николаев - Днепр" возле поселка Михайло-Ларино столкнулись грузовой автомобиль почты Фотон Кобальт и микроавтобус Fiat Scudo, 31-летний водитель которого перевозил в гробах шесть тел умерших от коронавируса.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

Фото: mk.npu.gov.ua

Вследствие дорожно-транспортного происшествия водитель Fiat от полученных повреждений скончался на месте. 46-летний водитель второго автомобиля получил травмы и госпитализирован.

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства и причины ДТП.

Фото: mk.npu.gov.ua

Событие квалифицировано по признакам ч. 2 ст. 286 УК (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего).

Напомним, ранее на Николаевщине в результате лобового столкновения грузовика и легковой машины погибли три человека.