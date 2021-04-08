На строительство дорог Киевщины потратят более миллиарда гривен

Капитальный ремонт будет осуществлен на 47 объектах.

На строительство дорог Киевщины потратят более миллиарда гривен

В рамках президентской программы “Большая стройка” в Киевской области планируют восстановить 52 объекта дорожной инфраструктуры. На восстановление объектов дорожного хозяйства из бюджета будет потрачено более 1 млрд грн, еще 175 млн грн возьмут из остатка субвенции 2020 года, сообщает пресс-служба Киевской облгосадминистрации.

По словам заместителя главы КОГА Андрея Лисовика, 47 из указанных объектов будут капитально отремонтированы.

Это, в первую очередь, реконструкция 29 дорог общего пользования местного значения и 18 улиц и дорог коммунальной собственности. Также планируется осуществить 3 поточных средних ремонта дорог местного значения, полностью обновить 1 дорогу местного значения и построить 1 новую дорогу коммунальной собственности.

Отмечается, что в целом по программе Президента Владимира Зеленского в Киевской области планируют обновить около 50 км дорожного покрытия на дорогах местного значения и заасфальтировать 59 км улиц и дорог коммунальной собственности.

Ранее заместитель главы Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщил, что к концу 2023 года будет восстановлена вся сеть (более 20 тыс. км) общегосударственных дорог.

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