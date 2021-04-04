В Европе начались продажи самого дешевого электромобиля

В Европе начали принимать предварительные заказы на Dacia Spring, который является самым доступным электромобилем на европейском рынке. Например, в Венгрии с учётом всех скидок он стоит 10 900 евро.

Длина Dacia Spring составляет 3734 мм, ширина – 1770, мм, высота - 1516 мм, а колесная база - 2423 мм. В багажнике помещается от 300 до 600 литров груза.

Электрическая силовая установка состоит из электромотора мощностью 45 л.с. и 125 Нм крутящего момента, и аккумуляторной батареи на 26,8 кВт/ч. Запас хода в городе – 295 км. Максимальная скорость составляет 125 км/ч.

Полная зарядка батареи с помощью терминала Wallbox занимает 5 часов. Есть также возможность быстрой подзарядки батареи до 80% менее чем за час.

В Европе цена Dacia Spring разная в разных странах. Она зависит от государственных субсидий в той или иной стране. Например, в Венгрии этот электромобиль стоит от 10 900 евро, а во Франции – от 12 403 евро.

Ранее стало известно, что Dacia Duster в новом, третьем поколении, может потерять полный привод, так как его, возможно, построят на платформе CMF-B.