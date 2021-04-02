Суд объяснил, когда можно не показывать страховой полис полицейским

В Украине водители не должны предъявлять полицейским страховой полис, если они не нарушали ПДД или если нет доказательств нарушения. К такому решению по делу №202/4473/20 пришел Третий апелляционный суд в Днепре.

Суд объяснил, когда можно не показывать страховой полис полицейским

В 2020 году в Днепре полицейские остановили автомобилиста за то, что они якобы видели, как он не включил показатель поворота соответствующего направления. Они не смогли предоставить доказательства этого правонарушения.

Тем не менее, правоохранители потребовали, чтобы водитель показал документы, в том числе страховку. Полис водитель не предъявил, заявив, что полиция не должна его требовать, если не было нарушения ПДД,

Правоохранители на месте установили, что полис на этот автомобиль не выдавался. В результате водителя оштрафовали на 424 гривен.

Автомобилист оспорил штраф в суде. Суд, рассмотрев материалы дела, штраф отменил. Дело в том, что полицейские не имеют право требовать предъявить страховой полис, если у них нет доказательств, что водитель нарушил ПДД.

Ранее в Краматорске суд отменил штраф водителю, вынесенный по радару TruCAM, так как на фотографии не было видно, кто управлял автомобилем в момент нарушения ПДД.


Максимов Віталій, Тудей

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