У Авакова появился советник, который будет координировать уменьшение аварийности на дорогах

Бывший нардеп будет работать на общественных началах.

У Авакова появился советник, который будет координировать уменьшение аварийности на дорогах

Министр внутренних дел Арсен Аваков назначил своим советником на общественных началах депутата 8 созыва Игоря Диденко. Об этом сообщает сайт МВД.

Как отмечается, Диденко будет координировать работу специалистов министерств и ведомств в части реализации государственной программы по уменьшению аварийности и смертности на дорогах Украины на 30% к 2024 году; создание качественной системы сбора данных ДТП в Украине по методике европейской системы сбора и обработки данных CADAS, а также автоматическую интеграцию данных о состоянии аварийности на дорогах Украины в Европейскую статистику ДТП.

Также он будет помогать местной власти при подготовке и внедрении муниципальных программ по безопасности дорожного движения, во внедрении новейших технологий по безопасности дорожного движения для сохранения жизни людей и внедрении эффективной системы управления безопасностью дорожного движения и так далее.

Напомним, Игорь Диденко был депутатом прошлого созыва от партии "Самопомощь". Основатель телеканала "Первый автомобильный". Также известен как президент медиа-группы «Автоцентр» - изданий автомобильной тематики.

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