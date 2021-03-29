В Европе требуют запретить рекламу кроссоверов и SUV

Во Франции активисты Всемирного фонда дикой природы потребовали запретить рекламу кроссоверов и внедорожников. Они недовольны тем, что автопроизводители продвигают SUV под видом единения с природой, но умалчивают об их высоком уровне выбросов СО2.

В Европе требуют запретить рекламу кроссоверов и SUV

Фонд собрал данные о рекламе 62 автомобилей 11 брендов. Оказалось, что на рекламу кроссоверов и внедорожников на французском телевидении ежедневно тратится 3 часа и 50 минут. Кроме того, в печатной прессе и в наружной рекламе тоже подавляющее большинство автомобильной рекламы касается кроссовров и SUV.

Активисты утверждают, что автопроизводители преувеличивают безопасность кроссоверов и внедорожников, так как по данным исследования риск попадания в ДТП за рулём приподнятного автомобиля увеличен на 10%. Кроме того, активисты подчеркивают, что кроссоверы и внедорожники загрязняют окружающую среду сильнее других машин.

Фонд предложил во Франции на законодательном уровне ограничить рекламу внедорожников и кроссоверов. Реакция французских властей на это предложение пока не известна.

Ранее мы назвали три б/у кроссовера с самым лучшим салоном.


Максимов Віталій, Тудей

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