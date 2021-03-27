В украинских автосалонах продают перекрашенные автомобили

Блогер Archilow на своем YouTube-канале разместил видео, в котором утверждает, что в Украине некоторые автосалоны продают новые автомобили с дефектами. К такому выводу он пришел, осмотрев по заказу своих клиентов несколько новых машин.

В украинских автосалонах продают перекрашенные автомобили

Первым под подозрение попал Suzuki Vitara, так как у него толщина лакокрасочного покрытия в некоторых местах достигала 200 микрон, вместо стандартных 100 микрон.

После того, как менеджеру документально доказали этот факт, он заявил, что этот новый кроссовер действительно был покрашен во второй раз. По его словам, это сделал еще производитель на заводе. Менеджер даже пообещал выдать соответствующий документ покупателю.

В украинских автосалонах продают перекрашенные автомобили

Также под подозрение попал Kia Ceed. Это новый автомобиль, но его возили на выставки. В результате измерения оказалось, что у него толщина лакокрасочного покрытия составляет 60-70 микрон, тогда как в норме должна быть от 80 микрон. Это свидетельствует, что автомобиль полировали.

Кроме того, блогер заметил недостатки у нового Renault c «заводским» ГБО. У него была неаккуратно установлена кнопка включения ГБО, а под капотом виднелся старый антифриз на коробке передач.

Ранее мы рассказали, как проверить двигатель при покупке б/у автомобиля.


Максимов Віталій, Тудей

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