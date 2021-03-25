Эксперты назвали самые проблемные модели Toyota

Компания Toyota выпускает одни из самых надежных автомобилей в мире. Многие из них каждый год занимают лидерство в различных рейтингах надежности. Однако, даже среди них есть модели, которые чаще всего ломаются. Эксперты сайта Autoevolution назвали три самые проблемные модели Toyota.

Эксперты назвали самые проблемные модели Toyota

Toyota Camry 2007 года

Под сильную критику попала Camry 2007 года выпуска (фото вверху) с 3,5 л двигателем V6. Владельцы этого автомобиля жалуются на слишком большой расход моторного масла. Как результат – преждевременный износ двигателя со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Нужно обязательно сказать, что у версии Camry с 4-цилиндровым двигателем таких проблем нет. На нее жалоб гораздо меньше.

Toyota RAV4 2007 года

Эксперты назвали самые проблемные модели Toyota

Популярный японский кроссовер 2007 года выпуска оказался не очень надежным. Его 3,5 л двигатель V6 тоже обладает повышенным расходом масла. К тому же у него проблемы с рулевым управлением. Нет, на вождении это не отражается, просто при повороте руля слышен раздражающий шум.

Кроме того, владельцы этого кроссовера жалуются на электрические стеклоподъемники и на кабеля, из-за которых при ДТП не срабатывает должным образом подушка безопасности.

Toyota Corolla 2009 года

Эксперты назвали самые проблемные модели Toyota

Эта модель по праву считается надежной. Только не модель десятого поколения (2007-2013). Больше всего проблем у Corolla 2009 года выпуска. Так, например, 4-цилиндровый двигатель 1.8 2ZR-FE расходует слишком много масла.

Были жалобы на перегрев двигателя из-за проблемных водяных насосов, на блокирование педали акселератора, а также на кабеля, связанные с подушкой безопасности.

Ранее стало известно, что в Украине начались продажи Toyota Camry в топовой комплектации. Она оснащается 3,5 л двигателем V6 мощностью 302 л.с.


Максимов Віталій, Тудей

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