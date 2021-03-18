"Укрзализныця" не планирует ограничивать движение через Киев и Львов

Киев и Львов, несмотря на локдаун, остаются в "оранжевой" зоне.

"Укрзализныця" не планирует ограничивать движение через Киев и Львов
Фото: Александр Рудоманов

"Укрзализныця" не ограничивает движение через Киев и Львов в связи с введением жесткого карантина в этих городах.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе филиала "Пассажирская компания", по состоянию на 14:00 четверга, 18 марта, какие-либо ограничения движения на железнодорожном транспорте дальнего следования через указанные города отсутствуют.

"Запрет высадки и посадки возможен только при специальному указанию Минздрава, тогда как Львовская и Киевская области по состоянию на 18 марта остаются в "оранжевой" зоне", - отметили в компании.

Напомним, ограничения продажи билетов и высадки/посадки пассажиров касаются Ивано-Франковской, Черновицкой, Житомирской и Закарпатской областей, которые находятся в "красной" карантинной зоне.

Как сообщалось, с 19 марта жесткий карантин на 10 дней вводят во Львове. Ограничения касаются работы ресторанов, кафе, ТРЦ, учреждений культуры и образования.

Сегодня стало известно, что в Киеве с 20 марта, в ночь с пятницы на субботу, усиливают карантинные ограничения. Они будут действовать три недели, до 9 апреля включительно.

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