"Укрзализныця" не планирует ограничивать движение через Киев и Львов

Киев и Львов, несмотря на локдаун, остаются в "оранжевой" зоне.

"Укрзализныця" не ограничивает движение через Киев и Львов в связи с введением жесткого карантина в этих городах.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе филиала "Пассажирская компания", по состоянию на 14:00 четверга, 18 марта, какие-либо ограничения движения на железнодорожном транспорте дальнего следования через указанные города отсутствуют.

"Запрет высадки и посадки возможен только при специальному указанию Минздрава, тогда как Львовская и Киевская области по состоянию на 18 марта остаются в "оранжевой" зоне", - отметили в компании.

Напомним, ограничения продажи билетов и высадки/посадки пассажиров касаются Ивано-Франковской, Черновицкой, Житомирской и Закарпатской областей, которые находятся в "красной" карантинной зоне.

Как сообщалось, с 19 марта жесткий карантин на 10 дней вводят во Львове. Ограничения касаются работы ресторанов, кафе, ТРЦ, учреждений культуры и образования.