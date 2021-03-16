Водородный автомобиль в Украине: сколько стоит, как заправлять и есть ли смысл?
На украинских дорогах появился первый водородный автомобиль Toyota Mirai. Его на свой страх и риск привез энтузиаст экологической тематики, сообщает
С появлением первого на украинском рынке серийного водородного автомобиля – Toyota MIRAI сразу же возникла масса вполне логичных вопросов! Как растаможить? Где и как заправлять? Что особенного в «Мираи» и насколько он безопасный? Попробуем ответить на них.
Первое знакомство с Toyota Mirai вышло спонтанным. Не удалось даже проехаться на нем за рулем. В дефиците пока Водородная зарядка, следовательно, и расход водорода пока очень экономный. Но заправлять этот автомобиль уже есть где. А значит – начало эры водородных авто уже положено.
А еще оказалось, что история использования водорода, как топлива, родилась ещё 150 лет назад. Первый патент на двигатель, работающий на смеси водорода и кислорода был выдан в Англии ещё в 1841 году.
Не станем утруждать читателей всеми историческими фактами – кому интересно сможете самостоятельно отыскать. Но вот разработки в области применения водорода велись в Германии, Японии, Америке и СССР.