Водородный автомобиль в Украине: сколько стоит, как заправлять и есть ли смысл?

На украинских дорогах появился первый водородный автомобиль Toyota Mirai. Его на свой страх и риск привез энтузиаст экологической тематики, сообщает «АвтоКонсалтинг». Это и стало поводом для знакомства с новинкой, ведь согласитесь, что вопросов к этому виду транспорта пока очень много. Но попутно оказалось, что на территории Украины уже 50 лет назад активно экспериментировали с водородным автотранспортом. Обо всем этом смотрите в сюжете Игоря Кравцова.

С появлением первого на украинском рынке серийного водородного автомобиляToyota MIRAI сразу же возникла масса вполне логичных вопросов! Как растаможить? Где и как заправлять? Что особенного в «Мираи» и насколько он безопасный? Попробуем ответить на них.

Первое знакомство с Toyota Mirai вышло спонтанным. Не удалось даже проехаться на нем за рулем. В дефиците пока Водородная зарядка, следовательно, и расход водорода пока очень экономный. Но заправлять этот автомобиль уже есть где. А значит – начало эры водородных авто уже положено.

А еще оказалось, что история использования водорода, как топлива, родилась ещё 150 лет назад. Первый патент на двигатель, работающий на смеси водорода и кислорода был выдан в Англии ещё в 1841 году.

Не станем утруждать читателей всеми историческими фактами – кому интересно сможете самостоятельно отыскать. Но вот разработки в области применения водорода велись в Германии, Японии, Америке и СССР.

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