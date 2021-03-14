Тарифы на проезд в городском электротранспорте заинтересовали прокуратуру Харькова

В Харькове прокуратура заинтересовалась тарифами на проезд в городском электротранспорте. Следователи предполагают, что на их рост могла повлиять завышенная плата за электроэнергию. Директор транспортного коммунального предприятия покупал электроэнергию у частного поставщика по завышенному тарифу.

Теперь его подозревают в служебной халатности, которая повлекла тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины).

Договор о поставке электроэнергии коммунальному транспортному предприятию был заключен на конкурсной основе. В тендере победил частный поставщик, который предложил коммунальщикам наиболее выгодную цену.

Однако, как выяснило следствие, в дальнейшем стоимость поставок энергии была необоснованно завышена, причем с согласия директора коммунального предприятия. Он подписал несколько соглашений, по которым электричество отпускалось коммунальщикам уже по совсем другой цене.

Таким образом, коммунальное предприятие понесло дополнительные расходы на сумму почти в 17 миллионов гривен.

Теперь следствие проверяет, могли ли эти расходы стать катализатором повышения тарифов на проезд в трамваях и троллейбусах.