Вблизи аэропорта Алматы разбился военный самолет, есть жертвы

Погибли по меньшей мере четыре человека.

Вблизи аэропорта Алматы разбился военный самолет, есть жертвы
Фото: azh.kz

На подлете к аэропорту Алматы в Казахстане 13 марта потерпел аварию военный самолет, как минимум четверо человек погибли.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Военно-транспортный самолет Ан-26 с шестью людьми на борту направлялся из столицы Нур-Султана и упал возле села Кызылту, неподалеку от Алматы.

Администрация аэропорта сообщила, что аварийно-спасательные службы прибыли на место аварии после того, как самолет исчез с экранов радаров. Отмечается также, что самолет находился в ведомстве пограничной службы.

По некоторым сообщениям, два человека из шести выжили, но информация официально не подтверждена. Что стало причиной катастрофы самолета, пока неизвестно.

Напомним, в сентябре прошлого года вблизи Чугуева Харьковской области потерпел крушение военный самолет Ан-26, погибли 26 военных.

Президент Владимир Зеленский поручил временно приостановить полеты на всех Ан-26 в Украине до выяснения обстоятельств трагедии.

В конце октября правительственная комиссия назвала факторы, которые привели к катастрофе самолета с курсантами на Харьковщине. Главными причинами катастрофы названо отсутствие действенного контроля за выполнением полетов со стороны должностных лиц Национального университета воздушных сил, системные нарушения правил выполнения полетов, недостаточная профессиональная подготовка экипажа в чрезвычайных ситуациях.

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