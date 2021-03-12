Арахамию оштрафовали на 510 гривень за парковку на пешеходном переходе

Штраф был оплачен на месте с помощью электронного терминала.

Глава парламентской фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия заплатил штраф за парковку авто в неположенном месте.

Об этом он сообщил в Facebook.

"Спасибо Патрульной полиции Украины. Виноват - заплатил. В следующий раз буду внимательнее", - написал Арахамия.

Со своей стороны первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий опроверг информацию о якобы непривлечении Арахамии за совершенное правонарушение. По его словам, административное постановление по ч. 3 ст. 122 КУоАП было составлено и даже оплачено на месте с помощью электронного терминала.

"Патрульная полиция стоит на принципах равенства всех и каждого перед законом. Это правило все время остается незыблемым для нас, и я верю, что будет таким навсегда", - написал он.

Он также обнародовал фото автомобиля Арахамии. Как видно на нем, авто Toyota Land Cruiser депутата было припарковано на регулируемом пешеходном переходе и мешало движению людей. Сумма штрафа, в соответствии с обнародованной квитанцией, составила 510 грн.

Напомним, в Черновицкой области 9 марта Черновицкая мобильная бригада инспекторов первой в Украине выписала протокол с наивысшей суммой штрафа за несоблюдение масочного режима - от 200 до 300 необлагаемых минимумов (от 3400 до 5100 грн, - ред.).