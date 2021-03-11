Грузовое судно с украинским экипажем затонуло в Черном море возле Румынии, есть жертвы

Удалось спасти десять моряков. Двое погибли, один пропал.

Грузовое судно с украинским экипажем затонуло в Черном море возле Румынии, есть жертвы
Фото: marinetraffic.com

Утром в четверг, 11 марта, в Черном море у берегов Румынии затонуло грузовое судно "Волго Балт 179" с украинским экипажем.

Об этом сообщила румынская компания GSP Offshore, судно которой в 4:40 утра получило сигнал бедствия с "Волго Балта 179".

Спасательная операция проходила в сложных условиях - при ветре 50 км/ч и четырехметровых волнах.

Удалось спасти десятерых моряков, два человека погибли, еще один моряк пропал без вести. Судно пошло ко дну в 76 милях от берега.

"Десять спасенных человек находятся в медчасти судна GSP Falcon и получают всю необходимую помощь. Один члена экипажа не найден, поисковая операция продолжается. Спасенных моряков доставят к пассажирскому причалу в порту Констанца после завершения спасательной операции", - говорится в сообщении.

Весь экипаж состоял из граждан Украины.

"Волго Балт 179" шел из Ростова-на-Дону в румынский порт Констанца.

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