Toyota готовит новую недорогую модель

Компания Toyota объявила, что она разработает и выпустить на рынок Европы новый недорогой автомобиль. Его построят на платформе GA-B, которая связана с новаторской архитектурой TNGA (Toyota New Global Architecture),

Известно, что новый доступный автомобиль Toyota будет относиться к А-классу.

В Европе уже есть один автомобиль, построенный на платформе GA-B. Речь идет про Toyota Yaris нового поколения. В нынешнем году на европейском рынке появится новый Yaris Cross, который тоже создан на этой платформе.

Японский автогигант пока практически ничего не рассказал про свою новую модель для Европы. Нам известна платформа, на которой её построят. Также нам известно, что новинка получит двигатель внутреннего сгорания. Кроме того, это будет модель начального уровня стоимости.

Компания Toyota ожидает, что ежегодно для Европы будут выпускать около 500 тысяч автомобилей на платформе GA-B.

Напомним, что в прошлом году в Украине появилась самая быстрая и мощная Toyota Camry. Она оснащается 3,5 л двигателем V6 мощностью 302 л.с.