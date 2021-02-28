В Украине стало больше “бодяжного“ топлива

Народные депутаты предложили продлить запрет на налоговые проверки бизнеса до конца карантина, но это будет выгодно производителям нелегального топлива. Такое заявление на своей странице в Facebook сделал Сергей Куюн из КГ «А-95».

По его словам, продление моратория на проверки бизнеса будет также выгодно тем заправкам, которые во время запрета на проверки начали продавать нелегальное топливо.

«Мини-НПЗ шарашат на полную мощность, октаноповышающие растворители безакцизные начали импортировать составами, нелегальные АЗС повылазили под каждым забором – и все это в том числе из-за невозможности произвести выездные налоговые проверки», - написал Куюн.

Он считает, что продлить мораторий можно, если исключить из него субъекты хозяйствования, связанные с подакцизными товарами.

Между тем, авторы законопроекта № 5132 исходят из того, что во время карантина бизнес оказался в сложной ситуации. Контролирующие органы могут её еще больше ухудшить, особенно, если начнут злоупотреблять своими полномочиями.

Ранее мы рассказали, что будет, если заправить автомобиль неправильным топливом, например, дизелем вместо бензина.