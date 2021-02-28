В Украине стало больше “бодяжного“ топлива

Народные депутаты предложили продлить запрет на налоговые проверки бизнеса до конца карантина, но это будет выгодно производителям нелегального топлива. Такое заявление на своей странице в Facebook сделал Сергей Куюн из КГ «А-95».

В Украине стало больше “бодяжного“ топлива

По его словам, продление моратория на проверки бизнеса будет также выгодно тем заправкам, которые во время запрета на проверки начали продавать нелегальное топливо.

«Мини-НПЗ шарашат на полную мощность, октаноповышающие растворители безакцизные начали импортировать составами, нелегальные АЗС повылазили под каждым забором – и все это в том числе из-за невозможности произвести выездные налоговые проверки», - написал Куюн.

Он считает, что продлить мораторий можно, если исключить из него субъекты хозяйствования, связанные с подакцизными товарами.

Между тем, авторы законопроекта № 5132 исходят из того, что во время карантина бизнес оказался в сложной ситуации. Контролирующие органы могут её еще больше ухудшить, особенно, если начнут злоупотреблять своими полномочиями.

Ранее мы рассказали, что будет, если заправить автомобиль неправильным топливом, например, дизелем вместо бензина.


Максимов Віталій, Тудей

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