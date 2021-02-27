Стивен Сигал представил украинскую бронированную амфибию

Киноактер, мастер боевых искусств Стивен Сигал во время международной выставки IDEX-2021 в ОАЭ представил публике украинскую бронированную амфибию Storm. Герою многочисленных боевиков она очень понравилась.

Стивен Сигал представил украинскую бронированную амфибию

Если быть более точным, то эта амфибия создана двумя компаниями – канадской Streit Group и украинской Highland Systems.

Бронетранспортер весит восемь тонн. Он получил композитные гусеницы (они снижают давление на грунт, улучшая проходимость), а также бронированный корпус и днище. При этом его дорожный просвет составляет 500 мм.

Стивен Сигал представил украинскую бронированную амфибию

Storm оснащается тремя электромоторами и дизельным двигателем. На одной электротяге он может двигаться до 3,5 часов. В смешанном режиме – до 36 часов. Если дизель использовать только как генератор, то тогда запас хода составит более 8 часов. Максимальная скорость на суше составляет 140 км/ч, а на воде – 30 км/ч.

«Storm великолепен. Он способен на многое. Очень жаль, что у меня нет возможности его купить», – сказал Сигал.

Ранее мы сообщили, что украинские вездеходы Sherp стали популярны среди американских рэперов.


Максимов Віталій, Тудей

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