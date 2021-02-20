Названы “евробляхи“, которые не получат льготную растаможку

Льготная растаможка автомобилей на еврономерах, законопроекты о которой в первом чтении утвердили народные депутаты Верховной Рады, не коснется микроавтобусов. Такое заявление сделал глава Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики ВР Даниил Гетманцев.

Названы “евробляхи“, которые не получат льготную растаможку

По его словам, льготы на официальное оформление автомобилей на иностранных номерах получит только владельцы личных легковых автомобилей.

Не попадут под льготную растаможку также б/у автобусы, грузовики и мотоциклы.

Гетманцев объяснил, что нельзя дать "возможность дельцам вести теневой бизнес". Под "дельцами" он подразумевает людей, которые завозят в Украину б/у автотранспорт для того, чтобы в дальнейшем его перепродать.

Он также уточнил, что законопроекты о льготной растаможке «евроблях» после первого утверждения народными депутатами будут дорабатываться с учетом поправок. Каких именно поправок – он не сказал.

Напомним, что несколько дней назад парламент в первом чтении утвердил законопроекты № 4643-д и № 4644-д, которые предусматривают возможность растаможки «евроблях», ввезенных в Украину до 31 декабря 2020 года, всего за 1000 евро. Льготная растаможка будет действовать только 180 дней после вступления в силу закона.

Ранее мы сообщили, что Кабинет министров Украины разрешил автосалонам выдавать покупателям новых автомобилей номерные знаки.


Максимов Віталій, Тудей

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