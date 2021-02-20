Названы “евробляхи“, которые не получат льготную растаможку

Льготная растаможка автомобилей на еврономерах, законопроекты о которой в первом чтении утвердили народные депутаты Верховной Рады, не коснется микроавтобусов. Такое заявление сделал глава Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики ВР Даниил Гетманцев.

По его словам, льготы на официальное оформление автомобилей на иностранных номерах получит только владельцы личных легковых автомобилей.

Не попадут под льготную растаможку также б/у автобусы, грузовики и мотоциклы.

Гетманцев объяснил, что нельзя дать "возможность дельцам вести теневой бизнес". Под "дельцами" он подразумевает людей, которые завозят в Украину б/у автотранспорт для того, чтобы в дальнейшем его перепродать.

Он также уточнил, что законопроекты о льготной растаможке «евроблях» после первого утверждения народными депутатами будут дорабатываться с учетом поправок. Каких именно поправок – он не сказал.

Напомним, что несколько дней назад парламент в первом чтении утвердил законопроекты № 4643-д и № 4644-д, которые предусматривают возможность растаможки «евроблях», ввезенных в Украину до 31 декабря 2020 года, всего за 1000 евро. Льготная растаможка будет действовать только 180 дней после вступления в силу закона.

Ранее мы сообщили, что Кабинет министров Украины разрешил автосалонам выдавать покупателям новых автомобилей номерные знаки.