С 15 февраля камеры начнут “засекать“ проезд по полосе общественного транспорта

С 15 февраля камеры автофиксации нарушений ПДД будут регистрировать не только превышение скоростного режима, но и проезд по полосе общественного транспорта. Первым городом, где это начанет работать будет Киев .

Об этом на своей странице в Facebook рассказал замначальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

Правда, вводить такое нововведение будут постепенно. Вначале в украинской столице только у одной камеры будет расширенный функционал - на бульваре Дружбы народов, 36.

В дальнейшем все камеры автофиксации нарушений ПДД получат расширенный функционал.

В перспективе они будут не только «засекать» машины, превышающие скорость и проезжающие по полосе движения общественного транспорта, но и регистрировать автомобили, которые проезжают на красный сигнал светофора.

Ранее стало известно, что в Украине могут отменить «письма счастья» нарушителям ПДД, если они в установленный законом срок уплатят штраф. В парламенте уже зарегистрирован соответствующий законопроект, разработанный МВД .

Предполагается, что «письма счастья» будут получать только те водители, которые не оплатят штраф за нарушение ПДД в течение 15 дней.