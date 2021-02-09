На украинском рынке электромобилей новый лидер

В январе украинцы приобрели и зарегистрировали 502 автомобиля на электротяге, что на 21% меньше, чем годом ранее. Об этом сообщает Укравтопром.

Фото: ukrautoprom.com.ua

Из этого количества легковых электромобилей было 469 шт., а 33 авто — коммерческие.

Лидеры рынка

Самым популярным легковым автомобилем на рынке полностью электрических авто стал Chevrolet Bolt, который сбросил Nissan Leaf, многолетнего лидера, на второе место.

В январе за Chevrolet Bolt своими кошельками проголосовали 133 автомобилиста, в то время как за Nissan Leaf только 107.

Продолжили список январской пятерки самых популярных в Украине электрокаров представители марки Tesla: Model 3 — 34 шт., Model S — 24 шт. и Model X — 21 шт.

Авто для бизнеса

В коммерческом сегменте рынка новыми были только два автомобиля и оба модели MAN eTGE.

А самым востребованным автомобилем среди коммерческих машин на аккумуляторных источниках питания остается Renault Kangoo Z.E. За месяц 26 электрических Kangoo (все с пробегом) пополнили украинский автопарк.

Падение регистраций связано, прежде всего, с усиленными карантинными ограничениями в работе автосалонов, которые действовали с 8 по 25 января.