В Украине замечен культовый итальянский автомобиль

В Киеве заметили знаменитый хот-хэтч Lancia Delta HF Integrale. В Украине совсем немного этих итальянских спорткаров, которые уже давно стали культовыми, пишет «ТопЖыр» .

Напомним, что полдноприводная Lancia Delta Integrale – серийная версия раллийной модели, выигравшей три чемпионата мира в WRC. Появилась она тогда, когда Mitsubishi Lancer Evo и Subaru Impreza STI даже в проекте еще не было.

Перед нами – модель одной из последних серий, такие выпускались в 1991-1994 годах. Под капотом – двухлитровая турбочетверка мощностью 210 л. с. Разгон до сотни занимает 6 с, а максимальная скорость составляет 220 км/ч.

Узнается хот-хэтч Lancia Delta Integrale, прежде всего, по расширенным крыльям. Также у него особые бамперы и спойлер на крыше, аеще – фирменные колесные диски.