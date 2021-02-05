Автомобильный номерной знак купили за 53 млн грн

В Мельбурне, Австралия, заметили автомобиль Mercedes с уникальным номером, цена которого составляет около 1,9 млн долларов. Это примерно 53 млн гривен.

На черной табличке располагается цифра «1» и обозначение «Vic», свидетельствующее, что автомобиль зарегистрирован в штате Виктория.

Впервые этот номерной знак появился в 1932 году. Он многие годы хранился в одной из государственных контор Австралии. В начале 1980-х годов его продали на аукционе частному лицу за 127 000 долларов.

Нет сомнений, что покупатель заплатил слишком большую цену за уникальный автомобильный знак, но это того стоило. Во-первых, знак действительно раритетный. Во-вторых, его цена продолжает увеличиваться. Нынешний обладатель купил его за 1,9 млн долларов.

По дорогам Австралии ездит много автомобилей с номерными знаками, чья цена превышает их собственную. Например, знак «26» в 2020 году продали за 1,1 млн австралийских долларов.

Напомним, в 2020 году в Украине для электромобилей и электрических автобусов начали выдавать зеленые номерные знаки.