Обновлённые Tesla Model S и Model X перешли на использование литийионных 12-вольтовых батарей

Электромобили в большинстве своём используют отдельные традиционные 12-вольтовые аккумуляторы для питания светотехники, бортовой мультимедиа и «электропакета». Подобное разделение позволяет не зависеть от состояния тягового аккумулятора. Tesla в обновлённых Model S и Model X вспомогательный аккумулятор заменила литийионным с привычным номиналом напряжения.

Источник изображения: Electrek

Об этом нововведении со ссылкой на комментарии Илона Маска (Elon Musk) сообщил ресурс Electrek. По словам основателя Tesla, литийионный аккумулятор обеспечивает увеличение ёмкости по сравнению с традиционным свинцово-кислотным, а также способен выдерживать большее количество циклов заряда и разряда, не уступая тяговой батарее по этому показателю. На электромобилях Tesla прошлых поколений традиционные 12-вольтовые аккумуляторы нередко просились под замену гораздо раньше, чем у автомобилей с ДВС при аналогичном пробеге.

Безусловно, у владельцев всегда остаётся шанс заменить штатный аккумулятор на более выносливый, но предпринятая Tesla модернизация избавит их от этой необходимости. В перспективных планах компании также значится переход на бортовую сеть питания с напряжением 48 В, который позволит сделать поперечное сечение проводников меньше и снизить себестоимость, но сроки подобной миграции Tesla пока назвать не готова.



