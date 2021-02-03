Обновлённые Tesla Model S и Model X перешли на использование литийионных 12-вольтовых батарей

Электромобили в большинстве своём используют отдельные традиционные 12-вольтовые аккумуляторы для питания светотехники, бортовой мультимедиа и «электропакета». Подобное разделение позволяет не зависеть от состояния тягового аккумулятора. Tesla в обновлённых Model S и Model X вспомогательный аккумулятор заменила литийионным с привычным номиналом напряжения.

Обновлённые Tesla Model S и Model X перешли на использование литийионных 12-вольтовых батарей

Источник изображения: Electrek

Об этом нововведении со ссылкой на комментарии Илона Маска (Elon Musk) сообщил ресурс Electrek. По словам основателя Tesla, литийионный аккумулятор обеспечивает увеличение ёмкости по сравнению с традиционным свинцово-кислотным, а также способен выдерживать большее количество циклов заряда и разряда, не уступая тяговой батарее по этому показателю. На электромобилях Tesla прошлых поколений традиционные 12-вольтовые аккумуляторы нередко просились под замену гораздо раньше, чем у автомобилей с ДВС при аналогичном пробеге.

Безусловно, у владельцев всегда остаётся шанс заменить штатный аккумулятор на более выносливый, но предпринятая Tesla модернизация избавит их от этой необходимости. В перспективных планах компании также значится переход на бортовую сеть питания с напряжением 48 В, который позволит сделать поперечное сечение проводников меньше и снизить себестоимость, но сроки подобной миграции Tesla пока назвать не готова.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Цены на бензин в Украине выросли за сутки в среднем на 9-10 копеек за литрЦены на бензин в Украине выросли за сутки в среднем на 9-10 копеек за литр
В Полтавской области перевернулся рейсовый бус "Сумы-Киев", двое пострадавшихВ Полтавской области перевернулся рейсовый бус "Сумы-Киев", двое пострадавших
В Донецкой области перевернулась маршрутка с пассажирами, у водителя случился инфарктВ Донецкой области перевернулась маршрутка с пассажирами, у водителя случился инфаркт
ЗАЗ будет выпускать автомобили KiaЗАЗ будет выпускать автомобили Kia
Можно ли на ходу переключать АКППМожно ли на ходу переключать АКПП
Блок рекламы


Похожие новости
Tesla показала, насколько сильно продвинулось строительство огромного завода под БерлиномTesla показала, насколько сильно продвинулось строительство огромного завода под Берлином
Прибыльность Tesla в прошлом году была обеспечена продажей экологических квот, а не электромобилейПрибыльность Tesla в прошлом году была обеспечена продажей экологических квот, а не электромобилей
Tesla впервые закончила год без убытковTesla впервые закончила год без убытков
Конкурент Tesla привлек от Amazon рекордные $2,6 миллиарда на разработку электрокаровКонкурент Tesla привлек от Amazon рекордные $2,6 миллиарда на разработку электрокаров
Tesla отзовет в США более 150 тысяч электрокаровTesla отзовет в США более 150 тысяч электрокаров
Власти США порекомендовали Tesla заменить память на старых электрокарах. Под отзыв может попасть 10 % авто компанииВласти США порекомендовали Tesla заменить память на старых электрокарах. Под отзыв может попасть 10 % авто компании
За прошлый год 350 тысяч "евроблях" перешли на украинские номераЗа прошлый год 350 тысяч "евроблях" перешли на украинские номера
Собственный дизайнерский центр Tesla в Китае поможет адаптировать электромобили к вкусам местных потребителейСобственный дизайнерский центр Tesla в Китае поможет адаптировать электромобили к вкусам местных потребителей
Tesla внезапно ускоряются - названа причинаTesla внезапно ускоряются - названа причина
Китайская Nio представила конкурента Tesla Model Y с автопилотом на чипах NVIDIAКитайская Nio представила конкурента Tesla Model Y с автопилотом на чипах NVIDIA
Последние новости
Подгружаем последние новости