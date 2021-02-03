SkyUp запускает рейсы из Украины в Италию

Украинская авиакомпания SkyUp Airlines запускает авиарейсы из Киева и Львова в Италию. Первые рейсы запланированы на 21 мая. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Куда полетит лоукост

Лоукост запускает прямые рейсы из Львова в Бергамо и из Киева в Бари.

«Авиакомпания SkyUp анонсирует два новых рейса в Италию: до северного Бергамо и южного Бари. Старт полетов по направлению Львов — Бергамо — Львов запланирован на 21 мая 2021, а Киев — Бари — Киев с 29 мая 2021», — говорится в сообщении.

График полетов

Рейсы Львов — Бергамо — Львов будут выполняться по понедельникам и пятницам, а Киев — Бари — Киев — по вторникам и субботам.

Билеты уже доступны на официальном сайте авиакомпании. Цены стартуют от 851 гривен.

Напомним

Ранее SkyUp Airlines анонсировал запуск авиарейсов из Киева на Мальту. Первый рейс запланирован на 29 мая.