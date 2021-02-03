SkyUp запускает рейсы из Украины в Италию

Украинская авиакомпания SkyUp Airlines запускает авиарейсы из Киева и Львова в Италию. Первые рейсы запланированы на 21 мая. Об этом сообщает пресс-служба компании.

SkyUp запускает рейсы из Украины в Италию

Куда полетит лоукост

Лоукост запускает прямые рейсы из Львова в Бергамо и из Киева в Бари.

«Авиакомпания SkyUp анонсирует два новых рейса в Италию: до северного Бергамо и южного Бари. Старт полетов по направлению Львов — Бергамо — Львов запланирован на 21 мая 2021, а Киев — Бари — Киев с 29 мая 2021», — говорится в сообщении.

График полетов

Рейсы Львов — Бергамо — Львов будут выполняться по понедельникам и пятницам, а Киев — Бари — Киев — по вторникам и субботам.

Билеты уже доступны на официальном сайте авиакомпании. Цены стартуют от 851 гривен.

Напомним

Ранее SkyUp Airlines анонсировал запуск авиарейсов из Киева на Мальту. Первый рейс запланирован на 29 мая.

29 марта SkyUp запускает новый авиарейс из Киева в Берлин.

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