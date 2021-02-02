Начались продажи Renault Sandero нового поколения

В Великобритании начались продажи Dacia (Renault) Sandero нового, третьего, поколения и нового Sandero Stepway. В Украине эта новинка появится под брендом Renault.

Новый хэтчбек Sandero на Туманном Альбионе стоит 7 995 фунтов стерлингов. Он является самым дешевым автомобилем в Великобритании. Если перевести на гривны, то получится 307 000 гривен.

Что же касается нового Sandero Stepway, то англичане его могут купить за 10 995 фунтов стерлингов. Это примерно 422 590 гривен.

Обе модели предлагаются англичанам в трех комплектациях. В линейку двигателей входят три силовых агрегата (SCe 65, TCe 90 и TCe 100 Bi-Fuel). Коробки передач – механическая, автоматическая и CVT, в зависимости от мотора.

В Украине Renault Sandero 2020 года выпуска в базовой комплектации стоит 334 400 гривен. Он оснащается 1,0 л бензиновым двигателем мощностью 73 л.с., который работает вместе с 5-ступенчатой механической коробкой передач.

Ранее мы сообщили о том, что Dacia Duster нового, третьего поколения, может потерять полный привод. Причина в том, что его, возможно, построят на платформе CMF-B.