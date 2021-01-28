Внедорожник Suzuki Jimny станет пятидверным

Компания Suzuki во второй половине 2021 года официально представит пятидверную версию своего популярного внедорожника Suzuki Jimny. Эта новинка разрабатывается для Индии, но ее будут продавать и в других странах.

Пятидверный Suzuki Jimny прибавит в длине 35 см, но сохранит свой традиционный дизайн кузова.

Конечно, задние пассажиры в таком небольшом внедорожнике вряд ли будут чувствовать себя по-настоящему комфортно. Пятидверный Jimny будет популярен у настоящих любителей бездорожья, которым в будние дни нужно возить детей в школу.

Под капотом будет находиться 1,5-литровый бензиновый двигатель мощностью 110 л.с., который работает вместе с 4-ступенчатой автоматической коробкой передач или с 5-ступенчатой «механикой».

По слухам, пятидверный Jimny получит обновленную мультимедийную систему. Она обеспечит совместимость с Apple CarPlay/Android Auto.

Ранее стало известно, что Suzuki на базе «премиального» хэтчбека Suzuki Baleno разрабатывает новый недорогой кроссовер. В базовой комплектации он будет стоить всего 8000 долларов.