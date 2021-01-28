Внедорожник Suzuki Jimny станет пятидверным

Компания Suzuki во второй половине 2021 года официально представит пятидверную версию своего популярного внедорожника Suzuki Jimny. Эта новинка разрабатывается для Индии, но ее будут продавать и в других странах.

Внедорожник Suzuki Jimny станет пятидверным

Пятидверный Suzuki Jimny прибавит в длине 35 см, но сохранит свой традиционный дизайн кузова.

Конечно, задние пассажиры в таком небольшом внедорожнике вряд ли будут чувствовать себя по-настоящему комфортно. Пятидверный Jimny будет популярен у настоящих любителей бездорожья, которым в будние дни нужно возить детей в школу.

Под капотом будет находиться 1,5-литровый бензиновый двигатель мощностью 110 л.с., который работает вместе с 4-ступенчатой автоматической коробкой передач или с 5-ступенчатой «механикой».

Внедорожник Suzuki Jimny станет пятидверным

По слухам, пятидверный Jimny получит обновленную мультимедийную систему. Она обеспечит совместимость с Apple CarPlay/Android Auto.

Ранее стало известно, что Suzuki на базе «премиального» хэтчбека Suzuki Baleno разрабатывает новый недорогой кроссовер. В базовой комплектации он будет стоить всего 8000 долларов.


Максимов Віталій, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Автопарк Национальной полиции пополнился 310 седанамиАвтопарк Национальной полиции пополнился 310 седанами
ДТП на площади Победы в Киеве: один пьяный водитель вывел из строя семь машинДТП на площади Победы в Киеве: один пьяный водитель вывел из строя семь машин
ТОП-5 автомобилей, которые быстрее других гниютТОП-5 автомобилей, которые быстрее других гниют
Мотор Сич отремонтирует вертолеты МИ-8 для ГрузииМотор Сич отремонтирует вертолеты МИ-8 для Грузии
В Киеве установили новые дорожные знаки 1.40 "изменение покрытия"В Киеве установили новые дорожные знаки 1.40 "изменение покрытия"
Блок рекламы


Похожие новости
Брутальный внедорожник превратили в авто для девочекБрутальный внедорожник превратили в авто для девочек
Opel Corsa станет заряженным электромобилемOpel Corsa станет заряженным электромобилем
Toyota выпустит новый большой внедорожникToyota выпустит новый большой внедорожник
В Украине создали уникальный внедорожникВ Украине создали уникальный внедорожник
Получить компенсацию в случае ДТП станет проще и быстрееПолучить компенсацию в случае ДТП станет проще и быстрее
ГБО станет невыгодным - акциз на газ хотят поднятьГБО станет невыгодным - акциз на газ хотят поднять
Skoda Fabia в новом поколении останется универсаломSkoda Fabia в новом поколении останется универсалом
Suzuki готовит кроссовер за 8000 тыс. долларовSuzuki готовит кроссовер за 8000 тыс. долларов
Mitsubishi разработает сверхмощный гибридный внедорожникMitsubishi разработает сверхмощный гибридный внедорожник
Продемонстрували стильний український позашляховик у стилі Suzuki JimnyПродемонстрували стильний український позашляховик у стилі Suzuki Jimny
Последние новости
Подгружаем последние новости