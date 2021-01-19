“Укравтодор“ рассказал, как очистить стекло от льда в мороз

В Украине продолжаются сильные морозы, приносящие автомобилистам немало хлопот. Одна из главных проблем водителей в эти дни – ледовая корка на стеклах. «Укравтодор» в Facebook дал советы, как справиться с этой проблемой.

Прежде всего автомобилистам порекомендовали перед тем, как оставить машину на улице в мороз, положить под стеклоочистители небольшой предмет, например, губку. Зачем это нужно – понятно. Так «дворники» не примерзнут к стеклу.

Для того, чтобы на стекле, к которому примерзли «дворники» не осталось царапин, прежде чем счищать корку льда, её нужно размягчить. Включите обогрев и подождите несколько минут. В этом случае спешить не нужно.

Корку льда удобно размягчить при помощи спиртового раствора. Это может быть специальный размораживатель или бытовое спиртосодержащее средство для очистки стекла.

Если спиртового раствора нет под рукой, то размягчить корку льда поможет простая подсоленная холодная вода. Правда, это займет чуть дольше времени – до 10 минут. Учтите, что температура воды не должна быть высокой. В противном случае на стекле могут появиться трещины.

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