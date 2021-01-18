Министр инфраструктуры подтвердил ежемесячное подорожание билетов на поезда

В последний раз индексацию проводили в 2018 году.

Министр инфраструктуры подтвердил ежемесячное подорожание билетов на поезда
Фото: Александр Рудоманов

Министр инфраструктуры Владислав Криклий подтвердил, что "Укрзализныця", начиная с марта, ежемесячно будет поднимать стоимость проезда на 2%.

"Планируется с марта до конца года по 2% ежемесячно сделать индексацию", - сказал министр в эфире программы "Сніданок з 1+1".

Он напомнил, что индексацию планировали провести еще в 2020 году, но из-за пандемии и ограничения перевозок ее отложили.

"С 2018 года не было индексации на пассажирские перевозки, а всем известны факты, что они остаются убыточными. В том числе по этой причине у нас подвижной состав в таком состоянии, из-за которого мы периодически получаем в социальных сетях не очень положительные отзывы", - сказал Криклий.

Напомним, что "Укрзализныця" рассчитывает в 2021 году заработать 558 млн гривен на подорожании билетов. В целом выручка ожидается 86,5 млрд гривен, из которых от пассажиров - только 7,76 млрд.

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