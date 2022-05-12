"Укрзализныця" возобновила продажу билетов с 12 мая

"Укрзализныця" возобновила продажу железнодорожных билетов через свой сайт. Сбои в системе, связанные с кибератаками, были ликвидированы. С 12 мая пассажиры могут купить билеты в режиме онлайн на поезда, которые будут курсировать в ближайшие 20 суток.

“Укрзализныця“ возобновила продажу билетов через сайт: список поездов с 12 мая

Так, предварительная продажа билетов "Укрзализныци" с сегодняшнего дня открыта по таким направлениям:

  • № 7/8 КиевЧерновцы;
  • № 29/30 Киев – Ужгород;
  • № 41/42 Днепр – Львов;
  • № 43/44 Ивано-Франковск – Киев;
  • № 91/92 Львов – Киев;
  • № 97/98 Ковель – Киев;
  • № 749/750 Киев – Ивано-Франковск;
  • № 779/780 Сумы – Киев;
  • № 139/140 Киев – Каменец-Подольский;
  • № 145/146 Львов – Ужгород;
  • № 769/770 Киев – Каменец-Подольский;
  • № 757/758 Киев – Могилев-Подольский;
  • № 789/790 Кропивницкий – Киев;
  • № 791/792 Кременчуг – Киев.
“Укрзализныця“ возобновила продажу билетов через сайт: список поездов с 12 мая

Что касается бесплатных эвакуационных поездов, то последнюю неделю по Украине курсирует только один такой поезд сообщением Покровск — Днепр — Львов. Время отправления - 16:30.

Известно, что "Укрзализныця" восстановила движение пригородных поездов из Киева в сторону Бородянки. На сегодняшний день курсирует ежедневно по четыре поезда в обе стороны.

Билеты "Укрзализницы" можно приобрести не только на сайте перевозчика. Также доступна покупка билетов через официальные чат-боты "Укрзализныци" в Telegram и Viber.

Купить билеты на поезд через сервисы Приват24, Тickets.ua и Proizd.ua пассажиры в данное время не могут. Чтобы обезопасить онлайн-системы "Укрзализныци" от дальнейших кибератак, руководство компании временно приостановило сотрудничество с посторонними сервисами.

Ранее сообщалось, что "Укрзализныця" запустила с 1 мая новые поезда в Польшу.


Лобанова Єлизавета, Тудей

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