"Укрзализныця" возобновила продажу билетов с 12 мая

"Укрзализныця" возобновила продажу железнодорожных билетов через свой сайт. Сбои в системе, связанные с кибератаками, были ликвидированы. С 12 мая пассажиры могут купить билеты в режиме онлайн на поезда, которые будут курсировать в ближайшие 20 суток.

Так, предварительная продажа билетов "Укрзализныци" с сегодняшнего дня открыта по таким направлениям:

№ 7/8 Киев – Черновцы;

– Черновцы; № 29/30 Киев – Ужгород;

– Ужгород; № 41/42 Днепр – Львов;

№ 43/44 Ивано-Франковск – Киев;

№ 91/92 Львов – Киев;

№ 97/98 Ковель – Киев;

№ 749/750 Киев – Ивано-Франковск;

– Ивано-Франковск; № 779/780 Сумы – Киев;

№ 139/140 Киев – Каменец-Подольский;

– Каменец-Подольский; № 145/146 Львов – Ужгород;

№ 769/770 Киев – Каменец-Подольский;

– Каменец-Подольский; № 757/758 Киев – Могилев-Подольский;

– Могилев-Подольский; № 789/790 Кропивницкий – Киев;

№ 791/792 Кременчуг – Киев .

Что касается бесплатных эвакуационных поездов, то последнюю неделю по Украине курсирует только один такой поезд сообщением Покровск — Днепр — Львов. Время отправления - 16:30.

Известно, что "Укрзализныця" восстановила движение пригородных поездов из Киева в сторону Бородянки. На сегодняшний день курсирует ежедневно по четыре поезда в обе стороны.

Билеты "Укрзализницы" можно приобрести не только на сайте перевозчика. Также доступна покупка билетов через официальные чат-боты "Укрзализныци" в Telegram и Viber.

Купить билеты на поезд через сервисы Приват24, Тickets.ua и Proizd.ua пассажиры в данное время не могут. Чтобы обезопасить онлайн-системы "Укрзализныци" от дальнейших кибератак, руководство компании временно приостановило сотрудничество с посторонними сервисами.