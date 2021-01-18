Владельцы "евроблях" начали протестовать из-за штрафов

Водителям начали выписывать постановления на 8500 гривен.

Владельцы "евроблях" начали протестовать из-за штрафов
Фото: facebook.com/aeskharkovofficial

Около сотни человек вышли под Управление патрульной полиции Харьковской области 18 января. Как сообщает "Суспільне", они требовали разъяснить, за что и на каких основаниях штрафуют владельцев автомобилей с иностранной регистрацией.

К управлению пришли не менее сотни человек, в том числе с флагами общественной организации "Авто Евро Сила". Требования протестующих - отменить все вынесенные штрафы и не трогать автомобили на европейских номерах.

С протестующими пообщалась начальница Управления патрульной полиции Алена Стрижак. Она сказала, что по сути от полиции требуют не выполнять должностные обязанности. По ее словам, на днях полиция получила доступ к таможенной базе, и теперь патрульные имеют право проверять регистрацию автомашин и выписывать штрафы водителям, не растаможившим автомобили.

Харьковский регион получил доступ к базе первым, поскольку, по словам Стрижак, увеличилось количество аварий с участием автомобилей на "еврономерах".

Напомним, что в ноябре 2018 года Верховная Рада внесла изменения в Таможенный кодекс, касающиеся ввоза транспортных средств на территорию Украины. Они предусматривают существенное повышение штрафных санкций за незаконное использование автомобиля на иностранной регистрации.

Штрафы по статье 470 Таможенного кодекса за превышение сроков в режиме "транзит", которые ранее максимально составляли 8500 гривен (более 10 дней), повышены по следующей шкале: просрочка 10-20 дней - 8500 гривен, 20-30 дней - 85 тысяч гривен, более 30 дней - 170 тысяч гривен.

То же сделали со штрафами по статье 481 Таможенного кодекса за превышение сроков в режиме "временного ввоза". Ранее они максимально составляли 17 тысяч гривен, а выросли до 17 тысяч (10-20 дней), 85 тысяч (20-30 дней) и 170 тысяч (более 30 дней).

Более двух лет полиция не штрафовала "евробляхеров", но ситуация изменилась в январе 2021 года, когда полиция получила доступ к таможенной базе.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Киеве может появиться «вафельная» дорожная разметкаВ Киеве может появиться «вафельная» дорожная разметка
В Киеве вандалы разбили окна в 4 поездах метроВ Киеве вандалы разбили окна в 4 поездах метро
Сколько и какие электрокары покупали украинцы в 2020 годуСколько и какие электрокары покупали украинцы в 2020 году
Volkswagen начал тестировать обновленный PoloVolkswagen начал тестировать обновленный Polo
Киев занял седьмое место в мире по количеству пробокКиев занял седьмое место в мире по количеству пробок
Блок рекламы


Похожие новости
В Киеве из-за непогоды произошло более 150 ДТПВ Киеве из-за непогоды произошло более 150 ДТП
“Евробляхерам“ начали отказывать в выплате страховки“Евробляхерам“ начали отказывать в выплате страховки
Владельцы новых Tesla Model 3 и Model Y могли столкнуться с проблемами в работе отопленияВладельцы новых Tesla Model 3 и Model Y могли столкнуться с проблемами в работе отопления
На Львовщине 70 туристов застряли на подъемнике: спасатели начали эвакуациюНа Львовщине 70 туристов застряли на подъемнике: спасатели начали эвакуацию
В МВД пообещали не штрафовать “евробляхеров“В МВД пообещали не штрафовать “евробляхеров“
В Украине начались продажи новой Hyundai ElantraВ Украине начались продажи новой Hyundai Elantra
Открыт первый проезд Запорожского моста через Днепр, который начали строить 16 лет назадОткрыт первый проезд Запорожского моста через Днепр, который начали строить 16 лет назад
Правительство Нидерландов запретило принимать самолеты из Великобритании из-за нового штамма коронавирусаПравительство Нидерландов запретило принимать самолеты из Великобритании из-за нового штамма коронавируса
Украинские автосалоны будут штрафовать за нарушение масочного режимаУкраинские автосалоны будут штрафовать за нарушение масочного режима
Водителям блокируют банковские карты за неоплату штрафов по “письмам счастья“Водителям блокируют банковские карты за неоплату штрафов по “письмам счастья“
Последние новости
Подгружаем последние новости