Владельцы "евроблях" начали протестовать из-за штрафов

Около сотни человек вышли под Управление патрульной полиции Харьковской области 18 января. Как сообщает "Суспільне", они требовали разъяснить, за что и на каких основаниях штрафуют владельцев автомобилей с иностранной регистрацией.

К управлению пришли не менее сотни человек, в том числе с флагами общественной организации "Авто Евро Сила". Требования протестующих - отменить все вынесенные штрафы и не трогать автомобили на европейских номерах.

С протестующими пообщалась начальница Управления патрульной полиции Алена Стрижак. Она сказала, что по сути от полиции требуют не выполнять должностные обязанности. По ее словам, на днях полиция получила доступ к таможенной базе, и теперь патрульные имеют право проверять регистрацию автомашин и выписывать штрафы водителям, не растаможившим автомобили.

Харьковский регион получил доступ к базе первым, поскольку, по словам Стрижак, увеличилось количество аварий с участием автомобилей на "еврономерах".

Напомним, что в ноябре 2018 года Верховная Рада внесла изменения в Таможенный кодекс, касающиеся ввоза транспортных средств на территорию Украины. Они предусматривают существенное повышение штрафных санкций за незаконное использование автомобиля на иностранной регистрации.

Штрафы по статье 470 Таможенного кодекса за превышение сроков в режиме "транзит", которые ранее максимально составляли 8500 гривен (более 10 дней), повышены по следующей шкале: просрочка 10-20 дней - 8500 гривен, 20-30 дней - 85 тысяч гривен, более 30 дней - 170 тысяч гривен.

То же сделали со штрафами по статье 481 Таможенного кодекса за превышение сроков в режиме "временного ввоза". Ранее они максимально составляли 17 тысяч гривен, а выросли до 17 тысяч (10-20 дней), 85 тысяч (20-30 дней) и 170 тысяч (более 30 дней).

Более двух лет полиция не штрафовала "евробляхеров", но ситуация изменилась в январе 2021 года, когда полиция получила доступ к таможенной базе.