Локдаун для автомобилистов: будут ли работать АЗС, СТО и Сервисные центры МВД

С 8 по 24 января в Украине будет действовать усиленный карантин, так называемый локдаун, который введут в целях борьбы с пандемией коронавируса. В это время будет ограничена работа многих магазинов, государственных и коммерческих учреждений. Что ждет в январе украинских автомобилистов?

Начнем с того, что во время январского локдауна не будет никаких ограничений в передвижении украинцами любыми видами транспорта. В общественном транспорте можно будет возить только сидячих пассажиров.

В легковых автомобилях можно будет перевозить столько пассажиров, сколько предусматривает их конструкция. При этом нет никаких указаний на использование защитных масок.

С 8 по 24 января в Украине из всей инфраструктуры для автомобилистов будут работать только АЗС, СТО и, онлайн, сервисные центры МВД .

Купить автомобиль будет нельзя. Также нельзя будет осуществить регистрацию или перерегистрацию автомобиля. Запчасти можно будет купить онлайн, если продавец предложит такую услугу.