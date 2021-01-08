Локдаун для автомобилистов: будут ли работать АЗС, СТО и Сервисные центры МВД
С 8 по 24 января в Украине будет действовать усиленный карантин, так называемый локдаун, который введут в целях борьбы с пандемией коронавируса. В это время будет ограничена работа многих магазинов, государственных и коммерческих учреждений. Что ждет в январе украинских автомобилистов?
Начнем с того, что во время январского локдауна не будет никаких ограничений в передвижении украинцами любыми видами транспорта. В общественном транспорте можно будет возить только сидячих пассажиров.
В легковых автомобилях можно будет перевозить столько пассажиров, сколько предусматривает их конструкция. При этом нет никаких указаний на использование защитных масок.
С 8 по 24 января в Украине из всей инфраструктуры для автомобилистов будут работать только АЗС, СТО и, онлайн, сервисные центры МВД.
Купить автомобиль будет нельзя. Также нельзя будет осуществить регистрацию или перерегистрацию автомобиля. Запчасти можно будет купить онлайн, если продавец предложит такую услугу.
Ранее эксперты назвали б/у авто, которые в ЕС и Украине можно купить всего за 1 тысячу долларов, или даже дешевле.