Toyota Land Cruiser 300 лишится мощного двигателя

В линейку двигателей внедорожника Toyota Land Cruiser нового поколения, который получит индекс 300, могут войти три силовых агрегата V6, сообщает Autoweek со ссылкой на инсайдерскую информацию. Мотора V8 у него не будет.

В частности, речь идет про 3,5 л твин-турбо двигатель V6, а также про гибридную силовую установку на его базе. Кроме того, покупателям предложат версию с 3,3 л дизелем V6.

По данным Autoweek, новый Toyota Land Cruiser 300 построят на той же платформе, которая лежит в основе модели текущего поколения. Компания Toyota планирует сделать новый Land Cruiser ещё более прочным и менее роскошным, чем Toyota Land Cruiser 200. Это должно привести к снижению цены, что хорошо скажется на продажах.

Toyota Land Cruiser нового поколения может дебютировать уже в апреле текущего года, то есть раньше, чем ожидалось. Его продажи в этом случае начнутся в конце 2021 года.

Ранее Toyota Land Cruiser 300 впервые заметили на дорожных тестах, и разместили его фото в Сети. Судя по всему, он сохранит свой традиционный «квадратный» дизайн, но получит некоторые современные элементы.