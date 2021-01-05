2021-01-05
На Рождество в Карпаты будут курсировать 19 поездов, - УЗ
Поезда будут отправляться 6 января и прибывать в Карпаты на Рождество.
Фото: АиФ
"Укрзализныця" 6 января отправит в направлении Карпат 19 поездов дальнего следования и скоростные поезда, которые прибудут 7 января.
Об этом компания сообщает в телеграмм-канале.
Так, компания предлагает воспользоваться поездами в направлении Карпат отправлением 6 января и прибытием 7 января:
- № 4/3 Запорожье - Ужгород;
- № 7/8 Киев - Ивано-Франковск - Черновцы
- № 13/14 Киев - Солотвино;
- № 15/16 Харьков - Рахов;
- № 21/22 Харьков - Трускавец;
- № 26/25 Одесса - Ужгород;
- № 29/30 Киев - Ужгород;
- № 41/42 Днепр - Трускавец;
- № 43/44 Киев - Ивано-Франковск;
- № 46/45 Лисичанск - Ужгород;
- № 49/50 Киев - Трускавец;
- № 81/82 Киев - Ужгород;
- № 108/107 Одесса - Ужгород;
- № 134/133 Николаев - Рахов;
- № 136/135 Одесса - Черновцы
- № 143/144 Киев - Ворохта;
- № 357/358 Киев - Рахов;
- № 601/602 Львов - Солотвино;
- № 745/746 Киев - Славское.
С расписанием можно ознакомиться на сайте "Укрзализныци".
Напомним, "Укрзализныця" обещает обеспечить пассажиров противоэпидемическими мерами при локдауне.