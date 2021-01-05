На Рождество в Карпаты будут курсировать 19 поездов, - УЗ

Поезда будут отправляться 6 января и прибывать в Карпаты на Рождество.

"Укрзализныця" 6 января отправит в направлении Карпат 19 поездов дальнего следования и скоростные поезда, которые прибудут 7 января.

Об этом компания сообщает в телеграмм-канале.

Так, компания предлагает воспользоваться поездами в направлении Карпат отправлением 6 января и прибытием 7 января:

№ 4/3 Запорожье - Ужгород;

№ 7/8 Киев - Ивано-Франковск - Черновцы

- Ивано-Франковск - Черновцы № 13/14 Киев - Солотвино;

- Солотвино; № 15/16 Харьков - Рахов;

№ 21/22 Харьков - Трускавец;

№ 26/25 Одесса - Ужгород;

№ 29/30 Киев - Ужгород;

- Ужгород; № 41/42 Днепр - Трускавец;

№ 43/44 Киев - Ивано-Франковск;

- Ивано-Франковск; № 46/45 Лисичанск - Ужгород;

№ 49/50 Киев - Трускавец;

- Трускавец; № 81/82 Киев - Ужгород;

- Ужгород; № 108/107 Одесса - Ужгород;

№ 134/133 Николаев - Рахов;

№ 136/135 Одесса - Черновцы

№ 143/144 Киев - Ворохта;

- Ворохта; № 357/358 Киев - Рахов;

- Рахов; № 601/602 Львов - Солотвино;

№ 745/746 Киев - Славское.

С расписанием можно ознакомиться на сайте "Укрзализныци".

Напомним, "Укрзализныця" обещает обеспечить пассажиров противоэпидемическими мерами при локдауне.