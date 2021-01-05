На Рождество в Карпаты будут курсировать 19 поездов, - УЗ

Поезда будут отправляться 6 января и прибывать в Карпаты на Рождество.

На Рождество в Карпаты будут курсировать 19 поездов, - УЗ
Фото: АиФ

"Укрзализныця" 6 января отправит в направлении Карпат 19 поездов дальнего следования и скоростные поезда, которые прибудут 7 января.

Об этом компания сообщает в телеграмм-канале.

Так, компания предлагает воспользоваться поездами в направлении Карпат отправлением 6 января и прибытием 7 января:

  • № 4/3 Запорожье - Ужгород;
  • № 7/8 Киев - Ивано-Франковск - Черновцы
  • № 13/14 Киев - Солотвино;
  • № 15/16 Харьков - Рахов;
  • № 21/22 Харьков - Трускавец;
  • № 26/25 Одесса - Ужгород;
  • № 29/30 Киев - Ужгород;
  • № 41/42 Днепр - Трускавец;
  • № 43/44 Киев - Ивано-Франковск;
  • № 46/45 Лисичанск - Ужгород;
  • № 49/50 Киев - Трускавец;
  • № 81/82 Киев - Ужгород;
  • № 108/107 Одесса - Ужгород;
  • № 134/133 Николаев - Рахов;
  • № 136/135 Одесса - Черновцы
  • № 143/144 Киев - Ворохта;
  • № 357/358 Киев - Рахов;
  • № 601/602 Львов - Солотвино;
  • № 745/746 Киев - Славское.

С расписанием можно ознакомиться на сайте "Укрзализныци".

Напомним, "Укрзализныця" обещает обеспечить пассажиров противоэпидемическими мерами при локдауне.

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