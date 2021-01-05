В Киеве автомобиль выехал на встречную полосу и спровоцировал ДТП с пятью машинами
Сейчас затруднено движение от моста Патона в направлении ст. м. Выдубичи.
В Киеве на Надднепрянском шоссе автомобиль, который двигался по встречной полосе, вызвал масштабное ДТП.
Об этом сообщила Патрульная полиция Киева.
"ДТП с пострадавшими с участием 5 автомобилей на Надднепрянском шоссе. Затруднено движение от моста Патона в направлении ст. м. Выдубичи", - говорится в сообщении.
Киев оперативный обнародовал видео, на котором видно, как автомобиль движется по встречной полосе.
Информации о пострадавших пока нет.
Напомним, в ноябре 2020-го в Киеве водитель Uber вылетел на тротуар и въехал в киоск, два человека погибли, еще двое травмированы. По предварительным данным, таксист уснул за рулем.
В октябре 2020-го на Новоирпенской трассе в Киеве Hyundai вылетел на встречную полосу и протаранил два автомобиля. В результате аварии машину разорвало на две части, пострадали пять человек.