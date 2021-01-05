В Киеве автомобиль выехал на встречную полосу и спровоцировал ДТП с пятью машинами

Сейчас затруднено движение от моста Патона в направлении ст. м. Выдубичи.

В Киеве автомобиль выехал на встречную полосу и спровоцировал ДТП с пятью машинами
Фото: Патрульна поліція Києва

В Киеве на Надднепрянском шоссе автомобиль, который двигался по встречной полосе, вызвал масштабное ДТП.

Об этом сообщила Патрульная полиция Киева.

"ДТП с пострадавшими с участием 5 автомобилей на Надднепрянском шоссе. Затруднено движение от моста Патона в направлении ст. м. Выдубичи", - говорится в сообщении.

Киев оперативный обнародовал видео, на котором видно, как автомобиль движется по встречной полосе.

Информации о пострадавших пока нет.

Напомним, в ноябре 2020-го в Киеве водитель Uber вылетел на тротуар и въехал в киоск, два человека погибли, еще двое травмированы. По предварительным данным, таксист уснул за рулем.

В октябре 2020-го на Новоирпенской трассе в Киеве Hyundai вылетел на встречную полосу и протаранил два автомобиля. В результате аварии машину разорвало на две части, пострадали пять человек.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Навигацию по Днепру продлили до 15 январяНавигацию по Днепру продлили до 15 января
Renault снимает с конвейера 30% моделейRenault снимает с конвейера 30% моделей
Новый год Tesla начала с поставок кроссоверов Model Y китайской сборкиНовый год Tesla начала с поставок кроссоверов Model Y китайской сборки
Минобороны заказало три Ан-178Минобороны заказало три Ан-178
Чешский наземный лоукостер анонсировал запуск поезда Прага-Краков-Львов с пересадкой в ПеремышлеЧешский наземный лоукостер анонсировал запуск поезда Прага-Краков-Львов с пересадкой в Перемышле
Блок рекламы


Похожие новости
Судье Ивано-Франковского городского суда сожгли автомобильСудье Ивано-Франковского городского суда сожгли автомобиль
Введение единого е-билета в Киеве отложили до 1 июляВведение единого е-билета в Киеве отложили до 1 июля
На Николаевщине водителя, который выжил в ДТП, насмерть сбил другой автомобильНа Николаевщине водителя, который выжил в ДТП, насмерть сбил другой автомобиль
В Киеве нетрезвый водитель сыграл патрульным на баянеВ Киеве нетрезвый водитель сыграл патрульным на баяне
На Львовщине в грунте застрял автомобиль, который вез кислородные баллоны в больницуНа Львовщине в грунте застрял автомобиль, который вез кислородные баллоны в больницу
В Одессе автомобиль въехал в McDonald\'s, пострадали два человекаВ Одессе автомобиль въехал в McDonald\'s, пострадали два человека
В Житомирской области автомобиль завис над пропастью, пассажир упал под мостВ Житомирской области автомобиль завис над пропастью, пассажир упал под мост
В Киеве патрульные применили оружие при задержании водителя, который протаранил полицейский автомобильВ Киеве патрульные применили оружие при задержании водителя, который протаранил полицейский автомобиль
ДТП в Киеве с участием пьяного следователя полицииДТП в Киеве с участием пьяного следователя полиции
"Евробляха", прокатившаяся по парку в Киеве, вызвала негодование Сети"Евробляха", прокатившаяся по парку в Киеве, вызвала негодование Сети
Последние новости
Подгружаем последние новости