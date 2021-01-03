Стало извесно, сколько украинских АЗС недоливают топливо своим клиентам

Согласно новому исследованию компании Autolist, которое провели во второй половине 2020 года, только 1% украинских АЗС недоливают топливо своим клиентам. Такой вывод был сделан по результатам проверки 200 автозаправочных станций.

Стало извесно, сколько украинских АЗС недоливают топливо своим клиентам

В частности, АЗС проверяли в восьми областях Украины. На 32 заправках автомобилистам недоливали около 3% топлива. На одной станции, принадлежащей крупной сети, недолив топлива составил 3,5%.

На остальных АЗС, которые проверили эксперты компании Autolist, недолив топлива составил всего 1% и даже меньше. Это свидетельствуют, что в большинстве своем украинские сети АЗС соблюдают нормы.

При этом только на четырех АЗС эксперты нашли некачественный бензин. На остальных заправках он соответствует стандартам.

Ранее начальник отдела рыночного надзора Государственной экологической инспекции Елена Сибелева заявила, что примерно 30-40% украинских АЗС имеют «подозрительные» паспорта качества топлива. С 2021 года Государственная экологическая инспекция будет проводить анализ проб качественной составляющей нефтепродуктов и сжиженного газа.


Максимов Віталій, Тудей

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