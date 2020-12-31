2020-12-31
Более 5,4 тысяч пассажиров встретят Новый год в поездах
В праздничную ночь будут курсировать 60 пассажирских поездов.
Фото: Александр Рудоманов
Новый год в поездах будут встречать более 5,4 тысяч пассажиров. Всего в праздничные сутки будут курсировать 60 пассажирских поездов.
Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци".
По состоянию на 31 декабря пассажиры выкупили свыше 5,4 тыс. мест в поездах, которые будут курсировать в ночь с 31 декабря на 1 января. Самым популярным традиционно в это время года стало западное направление.
В этом году было дополнительно назначено дополнительных 17 поездов для перевозки пассажиров во время зимних праздников.
Напомним, 2020 год в поездах встретили около 17 тысяч пассажиров.
Ранее в УЗ сообщили, что во время январского локдауна поезда будут курсировать.