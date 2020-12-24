Открыт первый проезд Запорожского моста через Днепр, который начали строить 16 лет назад

В Запорожье при участии президента Владимира Зеленского открыто движение по части Запорожского моста, из района Бабурка на остров Хортица через Старый Днепр.

Об этом сообщила пресс-служба КП "Укравтодор".

Отмечается, что в связи с открытием проезда верховой частью балочного моста, транспорт в Запорожье будет двигаться по-другому. На Балковом и на мосту Преображенского движение будет односторонним. С острова Хортица движение будет осуществляться через Преображенский мост, а на Хортицу - через Балковый.

"Разделение транспортного потока станет первым шагом к решению проблемы с пробками в Запорожье и к обеспечению качественного и надежного сообщения между Левобережьем и Правобережьем Украины на юго-востоке. Верховое сооружение Балкового моста создало сразу три полосы движения. Строительство низового сооружения Балкового моста продолжается, открытие движения по нему с Хортицы значительно разгрузит Запорожье", - говорится в сообщении.

"На старте строительства вантовый Запорожский мост должен был стать одним из самых высоких в Европе, а магистраль в целом - решить конкретную транспортную проблему в городе. 16 лет бездействия радикально изменили эту ситуацию. Теперь сам проект - это общенациональная проблема. И сегодня мы сделали первый важный шаг к ее решению. Эпоха долгостроев в этом году уходит в прошлое", - отметил президент Владимир Зеленский.

Также параллельно ведутся работы на вантовом мосту. Как сообщалось, к месту строительства следует из Стамбула один из самых мощных плавкранов мира - LK-600. Он нужен для транспортировки секций моста от площадки сбора в районе Кривой бухты, а также для монтажа секций пролетного строения сооружения № 10.

Напомним, Запорожский мост - общее название 9-километровой магистрали непрерывного движения, которая состоит из шести транспортных развязок, включающих 27 искусственных сооружений, в том числе - два внеклассных моста с отдельными сооружениями под каждое направление движения. Это один из самых известных долгостроев страны - его строительство началось в 2004 году, но в 2014 году остановили работы из-за нехватки финансирования. В 2020 году программа президента Зеленского "Большое строительство" позволила возобновить строительство переправы.

"Укравтодор" рассчитывает завершить строительство Запорожского моста за два года.

Сейчас правый и левый берег Запорожья связаны между собой мостами Преображенского (мостовой переход, идущий через Хортицу) и плотиной ДнепроГЭС. Также с правого берега на Хортицу ведет арочный мост, на левый берег затем нужно ехать через мост Преображенского.

Летом 2019 года на объект приезжал президент Зеленский, а осенью - бывший в то время премьер-министр Алексей Гончарук. Последний пообещал через год-полтора построить одну сторону моста. Это позволит пустить движение транспорта по новому мосту в одну сторону в три полосы, а по мосту Преображенского - в другую.