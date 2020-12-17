Электромобили Toyota будут заряжаться за 10 минут

В 2021 году компания Toyota представит свой первый электромобиль на твердотельной батарее. Полная подзарядка такой батареи займет всего 10 минут.

Японский автогигант считает, что твердотельная батарея поможет наконец-то избавиться от одного из главных недостатков электромобилей с литий-ионными батареями – долгой подзарядкой.

Благодаря новой технологии электромобили компании Toyota получат запас хода как минимум в 2 раза больше, чем запас хода у машин с электрической силовой установкой ее конкурентов.

Сейчас у Toyota есть несколько патентов на твердотельную батарею. Эта компания активно разрабатывает новые электромобили для такого типа батареи.

И другие автопроизводители тоже работают в этом направлении. Так, например, свою собственную твердотельную батарею планирует создать Nissan. Правда, только к 2028 году.

Ранее стало известно, что внедорожники Toyota Land Cruiser 300 и Prado в новом поколении получат подзаряжаемую гибридную силовую установку.