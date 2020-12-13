«Евробляхеру» отменили штраф за нарушение таможенных правил: лазейка в законодательстве

В Волынской области суд отменил штраф владельцу автомобиля на иностранной регистрации, наложенный за нарушение таможенных правил, так как полицейские не имели право его останавливать – он не нарушал ПДД.

В мае текущего года в Волынской области полицейский остановил автомобиль Audi с иностранными номерами за то, что его водитель нарушил правила дорожного движения. Водитель утверждал, что не нарушал ПДД, а, значит, правоохранитель не имел права его останавливать.

Во время проверки документов полицейский установил, что автомобиль был вывезен из Украины в 2017 году и больше не ввозился. Водителя за нарушение таможенных правил оштрафовали на 8 500 гривен.

Водитель оспорил штраф в суде. Он сделал акцент на том, что полицейский не имел право его останавливать, так как не было нарушений ПДД.

Суд пришел к выводу, что полицейский не привел доказательства того, что водитель нарушил ПДД, из-за которых потом его оштрафовали за нарушение Таможенного кодекса. При этом суд применил ст. 62 Конституции, которая говорит, что никто не обязан доказывать свою невиновность.

Ранее в Краматорске Первый апелляционный административный суд отменил штраф водителю, вынесенный по радару TruCAM. Причина – на фото не видно, кто управлял машиной в момент нарушения ПДД.