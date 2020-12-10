В нескольких областях из-за непогоды ограничено движение грузовиков и автобусов (обновлено)

В Тернопольской и Хмельницкой областях ограничения уже сняли.

В нескольких областях из-за непогоды ограничено движение грузовиков и автобусов (обновлено)

В Тернопольской и Ровенской областях с 11:00 10 декабря ограничили движение грузового транспорта и автобусов.

Об этом сообщает пресс-центр Министерства внутренних дел.

"В связи с неблагоприятными погодными условиями возникла сложная ситуация по обеспечению проезда автотранспорта на автодорогах государственного значения области. С целью недопущения совершения ДТП и образования заторов в движении автотранспорта с 11 часов вводится ограничение на движение грузового автотранспорта и автобусов по всем дорогам государственного значения Тернопольской области", - говорится в сообщении.

Отмечается, что аналогичное ограничение введено на дорогах государственного значения Ровенской области.

Полиция призывает водителей быть внимательными и осторожными.

Обновление. По состоянию на 14:30 временное ограничение движения грузового автотранспорта и автобусов в Тернопольской и Хмельницкой областях снято. Остается ограничение движения в Ровенской области.

По информации ГСЧС, в настоящее время осложнений движения и пробок не наблюдается.

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