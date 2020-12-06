В Киевской области упал самолет, два человека получили травмы

Их каретой скорой доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

Сегодня, 6 декабря, вблизи села Гоголев в Броварском районе Киевской области упал самолет.

Об этом сообщили на странице Полиции Киевской области в соцсети Facebook.

Установлено, что в результате происшествия два человека получили травмы - пилот и инструктор. Их каретой скорой доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

Сейчас на месте происшествия работают группы реагирования патрульной полиции, следственно-оперативная группа и руководство Броварского отдела полиции, спасатели, медики.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 276 (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины.

В рамках досудебного расследования будут установлены обстоятельства и причины падения самолета.

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