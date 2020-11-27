МВД хочет в тысячу раз увеличить штраф за непристегнутый ремень безопасности

В Украине предложили увеличить штраф за непристегнутый ремень безопасности в тысячу раз. С такой идеей в эфире телеканала «Укриана24» выступил советник главы МВД Михаил Апостол.

МВД хочет в тысячу раз увеличить штраф за непристегнутый ремень безопасности

Апостол обратил внимание на то, что в Украине ежедневно в дорожных авариях погибает примерно 8-10 человек, а еще около 30 человек получают травмы разной степени тяжести.

В 2020 году на украинских дорогах уже погибли 2 800 человек, а около 30 тысяч человек получили травмы разной степени тяжести. Если же поднять статистику за все годы независимости Украины, то в дорожных авариях погибли свыше 170 тысяч человек, а 1,2 млн человек были травмированы.

Многих смертей и ранений можно было избежать, если б пользовались ремнями безопасности.

Советник главы МВД считает, что ради снижения количества смертельных ДТП нужно поднять штраф за непристегнутый ремень безопасности в тысячу раз.

Напомним, что на этой неделе в Украине вступили в силу изменения в Правила дорожного движения, разработанные Кабмином. Они касаются водителей, пассажиров, пешеходов и велосипедистов.


Максимов Віталій, Тудей

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